Fenerbahçe'de Dominik Livakovic isyan etti: Neyiniz var bugün UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland'e farklı şekilde yenilen Fenerbahçe'de, kalesinde 6 gol gören kaleci Livakovic, takım arkadaşlarına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe, dün Nordsjaelland'e 6-1 mağlup olurken, takımın ayakta kalmaya çalışan ismi kaleci Dominik Livakovic oldu.

Livakovic, daha maçın başında kritik kurtarışlara imzasını attı. 15’te Villadsen’in sağ çaprazdan vuruşunu kurtaran Hırvat eldiven, buna rağmen kalesinde ilk 45’te iki gole engel olamadı.

Farkın daha da trajik olarak açılmasını önledi

İkinci yarının başında Schjelderup vurdu, Livakovic kurtardı. 60’ta Hey uzaktan vurdu, tecrübeli file bekçisi topu kornere çeldi.

70’te sahanın yıldızlarından Schjelderup, kale önünde dokundu ama Livakovic’i yine geçemedi.

"Neyiniz var bugün?"

Arkadaşlarına sürekli "Neyiniz var bugün?" diye adeta isyan eden 28 yaşındaki kaleci, yaptığı kurtarışlarla farklı yenilginin daha da farklı olmasını engelledi.

Milli file bekçisi, 90 dakika boyunca kalesine gelen 12 şutun, 6’sında gole izin vermedi.