Fenerbahçe'de Dominik Livakovic kurtarış yüzdesiyle düşündürüyor Fenerbahçe'de Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla birlikte tartışılır hale gelen Dominik Livakovic ile İsmail Kartal bir konuşma yaptı.

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Liderliğine devam eden Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic, camiayı düşündürüyor.

Bir seneyi bulan sürecin ardından 7 milyon euroya yakın bir bonservisle transfer edilen Hırvat file bekçisi, Ankaragücü maçında yaptırdığı penaltıyla birlikte tartışılır hale geldi.

İsmail Kartal'dan motivasyon

Karşılaşma sonrası takım arkadaşlarından özür dileyen Livakovic ile İsmail Kartal bir konuşma yaptı. Kartal, öğrencisine güvenini dile getirdi.

Ayrıca, tecrübeli eldiven için analiz videosu hazırlandı.

Livakovic söz verdi

Livakovic de önümüzdeki maçlarda daha iyi performans sergileyeceğine dair teknik heyete söz verdi.

Genel kurtarış oranı yüzde 67

Livakovic yüzde 67 kurtarış oranıyla oynuyor. Bu oran onu ilk 5 kaleci dışında bırakıyor. Hırvat kaleci ceza sahasında kalesine gelen 27 şutta 11 gol yedi; kurtarış oranı yüzde 59...

Ceza sahası dışından gelen 26 şutun ise 6'sına engel olamadı; kurtarış oranı da yüzde 75...