Fenerbahçe'de Dusan Tadic Ajax'a dönmeye hazırlanıyor

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Süper Lig'de bu sezon asist krallığında Dries Mertens ile zirveyi paylaşan Dusan Tadic (11), Rangers maçında eleştiri oklarının hedefi oldu.

İskoç ekibine karşı sonradan oyuna giren ve seri penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçıran Tadic için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

SEZON SONU AJAX'A DÖNÜYOR İDDİASI

TRT Spor canlı yayınında Barış Yurduseven, Tadic'in Ajax ile anlaştığını ve gelecek sezon Hollanda ekibinin formasını giyeceğini ifade etti.

27 GOL 31 ASİSTLİK KATKI VERDİ

36 yaşındaki Sırp futbolcu Fenerbahçe formasıyla 98 maça çıktı.

Tadic bu karşılaşmalarda 27 gol ve 31 asistlik skor katkısı sağladı.