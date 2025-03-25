Fenerbahçe'de Dusan Tadic, 'dalya' demeye hazırlanıyor

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Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2023-2024 sezonunda İsmail Kartal yönetiminde takımın değişilmez ismi olan Dusan Tadic, Jose Mourinho'nun da vazgeçmediği futbolcular arasına girmeyi başardı.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda 58 resmi müsabakaya çıkarken Dusan Tadic, bu maçların yalnızca 2'sinde forma giymedi.

Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla çıktığı ve tamamlanamayan TFF Süper Kupa mücadelesinde kadroda olmayan Dusan Tadic, bu müsabaka dışında yalnızca 1 maçta oynamadı.

Ziraat Türkiye Kupası beşinci turunda Fenerbahçe'nin Adanaspor'u 6-0 mağlup ettiği müsabakanın kadrosunda bulunan Tadic, süre almamıştı.

UEFA KONFERANS LİGİ VE SÜPER LİG'DEKİ TÜM MAÇLARDA OYNADI

Geçen sezon ligde 38 maça çıkan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde ise ön elemelerle birlikte toplamda 16 müsabakada boy gösterdi. Sarı-lacivertli ekibin lig ve Avrupa'da çıktığı 54 maçın tamamında süre alan Tadic, bu periyotta sakatlık yaşamadı.

38 lig maçında 3 bin 160 dakika forma giyen deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 10 gol atarken takım arkadaşlarını da 14 kez golle buluşturdu, 3 sarı kart gördü.

UEFA Konferans Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi'nde 16 maçta oynayan Tadic, bu mücadelelerde 1145 dakika sahada kaldı. Avrupa maçlarında 6 golü bulunan Sırp oyuncu, 2 de asist yaptı.

Tadic, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta 135 dakika oynadı.

Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 56 karşılaşmada 4 bin 440 dakika forma giyen yıldız oyuncu, bu maçlarda 16 gol atıp 16 da asist yaparak 32 gole etki etti.

BU SEZON DA İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ

İsmail Kartal'ın geçen sezon 56 maçta forma verdiği Dusan Tadic, Jose Mourinho'nun takıma gelmesinin ardından da istikrarını korudu.

Fenerbahçe'nin bu sezon ligde boy gösterdiği 26 maçta da sahada yer alan Dusan Tadic, 1931 dakika forma giyerken 9 gol atıp 11 asist yaptı. Ligde 20 gole katkı veren deneyimli futbolcu, 2 sarı kart gördü.

Sarı-lacivertli takım bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi'nde 16 maça çıkarken Jose Mourinho, bu müsabakaların tamamında Tadic'e şans verdi.

Avrupa'daki 16 karşılaşmada 2 gol atan Tadic, 4 de asist yaparken 1222 dakika sahada kaldı.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçta oynamayan Tadic, bu sezon da ilk kez kupadaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giymedi.

Tadic, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ikinci maç olan Erzurumspor FK müsabakasında gribal enfeksiyon sebebiyle oynamazken, gruptaki son müsabakada Gaziantep FK karşısında sahaya çıktı.

2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin çıktığı 45 resmi maçın 43'ünde forma giyen Dusan Tadic, bu karşılaşmalarda 3 bin 176 dakika sahada kalırken 11 gol atıp, 15 asist yaptı.

CENTİLMENLİĞİYLE MAÇ KAÇIRMADI

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 99 resmi maçta forma giyen Dusan Tadic, hiç cezalı duruma düşmedi.

2023-2024 sezonunda ligde oynanan 38 maçta 3 kez sarı kart gören deneyimli oyuncu, Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası mücadelelerinde ise kart görmedi.

Bu sezon 43 resmi maçta forma giyen Tadic, kart konusunda yine takımının yüzünü güldürdü. Ligdeki 26 müsabakada 2 sarı kart gören Sırp futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçta 1 kez, UEFA Avrupa Ligi'nde de 12 karşılaşmada 1 kez sarı kart gördü.

SARI-LACİVERTLİLERİN TARİHİNE REKORLAR GİRİYOR

Fenerbahçe'de 100. resmi maçına çıkmaya hazırlanan Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüpte ikinci sezonunda dalya diyen ilk futbolcu olacak.

Sarı-lacivertli kulüpte bugüne kadar 100 maçın üzerine çıkan futbolculardan hiçbirisi, ikinci sezonunda bu rakama ulaşamadı. Fenerbahçe'nin son 2 sezonda oynadığı maç sayısı 100'ü geçerken, sarı-lacivertli kulüp de daha önce 2 sezon içinde bu kadar yüksek sayıda karşılaşmaya çıkmamıştı.

2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe formasıyla 99 resmi müsabakada boy gösteren Dusan Tadic, bu maçlarda 7 bin 616 dakika sahada kalırken 27 gol atıp 31 asist yaptı.