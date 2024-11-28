Fenerbahçe'de Dusan Tadic'le 1+1 yıl devam

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Ajax'la sözleşme uzatmayıp, geçen sezon Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Dusan Tadic'in kontratı 30 Haziran'da sona erecek.

İç transferde düğmeye basan sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci'nin ardından Sırp kaptanıyla da mutlu sona ulaştı.

ANLAŞMAYI KABUL ETTİ

Takımın oynadığı 77 resmi maçın 76'sında sahaya çıkan ve 24 gol- 24 asistlik bir performansa imza atan 36 yaşındaki Tadic, 1+1 yıllık sözleşmeye 'Tamam' dedi.

Suudi Arabistan'dan da teklifler alan ancak hem İstanbul'da yaşamaktan hem de Türkiye'de gördüğü sevgiden memnun olan tecrübeli oyuncunun, bir yılın sonunda belli bir maç sayısına ulaşabilirse opsiyonu da devreye girecek.

BU SEZON DA GOLE KATKI VERİYOR

İlk senesinde 56 resmi maçta görev alıp 16 gol, 16 asistte imza atan Tadic, bu sezon 20 karşılaşmada görev yaptı ve 8 gol-8 asiste ulaştı.

Sarı-lacivertli takımda 4 milyon euro net ücret kazanan yıldız futbolcuya zam yapılmayacak. Yeni sözleşmesi de aynı ücretten devam edecek.