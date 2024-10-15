Fenerbahçe'de Dusan Tadic'ten şaşırtan istatistik

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Fenerbahçe’nin tecrübeli yıldızı Dusan Tadic, bu sezona da etkileyici bir performansla başladı.

Geçtiğimiz sezon takıma katılan 35 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal döneminde 56 resmi maçta forma giyerek takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmuştu.

Bu maçlarda 16 gol ve 16 asist üreten Tadic, toplamda 32 gole doğrudan katkı sağladı.

13 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Bu sezon da formunu sürdüren Sırp futbolcu, şimdiye kadar çıktığı 13 maçta 5 gol atıp 4 asist yaptı.

Hücum hattında takımının lideri konumunda olan Tadic, sahada oyun kurucu rolünü başarıyla üstleniyor. Özellikle maç başına verdiği 3 kilit pasla Fenerbahçe'nin hücum organizasyonlarını şekillendiren en önemli isimlerden biri.

SAMSUN MAÇINDA DA SAHADA OLACAK

Jose Mourinho’nun takımdaki vazgeçilmez oyuncularından olan Tadic, 20 Ekim'de Samsunspor karşısında da yine sahada olacak.