Fenerbahçe'de Edin Dzeko, penaltı kaçırdı

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Süper Lig'in 18. haftasında Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe evinde Yılmaz Bal'ın yönetimindeki Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 17 ve 45+5. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Hatayspor'un tek golünü ise 33. dakikada Bilal Boutobba attı.

DZEKO, PENALTIYI KAÇIRDI

Müsabakanın son dakikasında ise Edin Dzeko, büyük bir talihsizlik yaşadı.

Dakikalar 90+4'ü gösterdiğinde yıldız futbolcu penaltı atışından yararlanamadı.

PENALTI NASIL GELİŞTİ?

Yapılan ortada Oğuzhan Matur'un müdahalesi sonucu yerde kalan Szymanski penaltı bekledi.

Yapılan müdahale sonucu VAR'a giden hakemin kararı penaltı oldu. Oğuzhan, Szymanski'ye yaptığı müdahale sonucu sarı kart gördü.

Edin Dzeko, penaltıda topu üstten auta gönderdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)