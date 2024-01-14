Fenerbahçe'de Edin Dzeko, penaltı vuruşundan yararlanamadı Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, Gaziantep FK maçının ikinci yarısında kazanılan penaltıda topun başına geçti. Deneyimli forvet, penaltı vuruşunda topu direğe nişanladı.

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Süper Lig'in 20. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Büyük bir heyecana sahne olan bu maçın ikinci yarısında sarı-lacivertliler penaltı kazandı.

Dzeko, topu direğe nişanladı

Maçın 50. dakikasında Fred, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu ise penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen yıldız isim Edin Dzeko, meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Aynı zamanda Fenerbahçe, bu sezonki 4. penaltısını kaçırdı.

Tadic, üç penaltı kaçırdı

Sarı-lacivertlilerin ligde kaçırdığı 3 penaltıda da topun başında Dusan Tadic vardı.

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçında kullandığı son penaltıda ise Edin Dzeko beyaz noktanın başına geçmiş ve golü bulmuştu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)