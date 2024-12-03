Fenerbahçe'de Edin Dzeko yaşına rağmen durdurulamıyor

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En önemli rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kritik bir mücadeleye çıkan Fenerbahçe'de golcüler yine üzerine düşeni yaptı.

Youssef En-Nesyri mücadelenin 3. dakikasında Oğuz'un golünde asiste imzasını atarken, 66. dakikada oyuna dahil olan Edin Dzeko da yine boş geçmedi. 89. dakikada Fred'in harika uzun pasına gelişine vuran Bosna Hersekli yıldız fileleri buldu.

Hafta arasında oynanan Slavia maçında olduğu gibi yine gelişine müthiş vuran 38 yaşındaki futbolcu yine klasını konuşturdu.

EN ETKİLİ İSİM

İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği müthiş performansla büyük beğeni toplayan Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'deki 8. golünü kaydederek takımının bu alandaki en etkili ismi oldu.

Yapılan transferere rağmen Dzeko takımının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha gösterdi.