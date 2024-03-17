Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun doğum günü kutlandı Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor'la oynayacağı lig maçı öncesinde 38 yaşında giren yıldız futbolcusu Edin Dzeko'nun doğum gününü kutladı.

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Süper Lig'in 30. haftası kritik bir maça sahne olacak.

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu dev maç öncesinde ise konuk takım sarı-lacivertliler, bir doğum günü organizasyonu yaptı.

Doğum günü kutlaması yapıldı

Fenerbahçe'de takım kaptanı Edin Dzeko ve İdari Menajer Emir Yolaç’a sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Yeni yaşına giren Edin Dzeko ve Emir Yolaç’ın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Bu jestten dolayı takım arkadaşlarına ve teknik heyete teşekkür eden Dzeko ve İdari Menajer Yolaç, tebrikleri kabul etti.