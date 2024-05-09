Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun kötü istatistiği Fenerbahçeli Edin Dzeko, attığından çok kaçırdı. Ligde 20 golü olan Bosnalı, 26 net pozisyondan faydalanamadı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın, Edin Dzeko da (20) gol krallığında sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'nin (23) gerisinde yer aldı.

Ligde son 3 maçta sessiz kalan, 0-0 biten son Konyaspor mücadelesinde 4 net fırsatta çerçeveyi tutturamayan 37 yaşındaki santrforla ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı.

Avrupa'da 3. sırada

Takımının en skoreri olmasına rağmen 26 pozisyondan eli boş dönen Bosnalı yıldız, bu değeriyle Süper Lig'in en kötü ismi olurken, Avrupa'nın da en çok gol kaçıran 3. oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Zirvede, Manchester City'de forma giyen Erling Haaland (32) yer aldı.