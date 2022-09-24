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    Fenerbahçe'de Emre Mor Antrenmana Katılmadı

    Fenerbahçe'nin sabah yaptığı antrenmana Emre Mor ve Rennes maçında sakatlanan Luan Peres katılmadı.
    • 24.09.2022 - 19:05
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    Fenerbahçe'de Emre Mor Antrenmana Katılmadı

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşuları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

    Emre Mor tedbir amaçlı antrenmana katılmadı

    Antrenmana milli takımlarda bulunan isimler katılmadı. Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor tedbir amaçlı; Rennes maçındaki bir pozisyonda kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres de tedavisi devam ettiği için antrenmana çıkmadı.

    Fenerbahçe de Emre Mor Antrenmana Katılmadı #1

    King, henüz İstanbul'a gelmedi

    Norveç milli takımının kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirilirken, dün itibarıyla idmanlara çıkmaya başlayan Serdar Aziz ise bugünkü antrenmana da katıldı.

    Fenerbahçe de Emre Mor Antrenmana Katılmadı #2


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