Fenerbahçe'de Emre Mor Antrenmana Katılmadı

Fenerbahçe'nin sabah yaptığı antrenmana Emre Mor ve Rennes maçında sakatlanan Luan Peres katılmadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe derbiye hazırlanıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşuları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam etti.

Emre Mor tedbir amaçlı antrenmana katılmadı

Antrenmana milli takımlarda bulunan isimler katılmadı. Sarı-lacivertli ekipte Emre Mor tedbir amaçlı; Rennes maçındaki bir pozisyonda kale direğine çarparak sakatlanan Luan Peres de tedavisi devam ettiği için antrenmana çıkmadı.

King, henüz İstanbul'a gelmedi

Norveç milli takımının kadrosundan kas ağrısı nedeniyle çıkarılan Joshua King'in henüz İstanbul'a gelmediği bildirilirken, dün itibarıyla idmanlara çıkmaya başlayan Serdar Aziz ise bugünkü antrenmana da katıldı.