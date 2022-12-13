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    Fenerbahçe'de Emre Mor takımla çalıştı

    Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Emre Mor, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
    • 13.12.2022 - 18:34
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    Fenerbahçe'de Emre Mor takımla çalıştı

    Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli oyuncular salonda çalıştı.

    Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman noktaladı

    Sahada koşu, ısınma ile koordinasyon sonrası pas idmanları yapan Fenerbahçeli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

    Fenerbahçe de Emre Mor takımla çalıştı #1

    Emre Mor takımla birlikte antrenman yaptı

    Sakatlığı geçen Emre Mor, idmanın tamamında takımla birlikte antrenman yaparken, tedavileri süren oyuncular özel programları dahilinde çalışmalarına devam etti.

    Fenerbahçe de Emre Mor takımla çalıştı #2


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