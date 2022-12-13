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- Fenerbahçe'de Emre Mor takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Emre Mor takımla çalıştı
Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Emre Mor, idmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
- 13.12.2022 - 18:34
Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde sarı-lacivertli oyuncular salonda çalıştı.
Taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman noktaladı
Sahada koşu, ısınma ile koordinasyon sonrası pas idmanları yapan Fenerbahçeli oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Emre Mor takımla birlikte antrenman yaptı
Sakatlığı geçen Emre Mor, idmanın tamamında takımla birlikte antrenman yaparken, tedavileri süren oyuncular özel programları dahilinde çalışmalarına devam etti.