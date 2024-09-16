Fenerbahçe'de En-Nesyri hayal kırıklığı yarattı Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Kasımpaşa maçında oyunda kaldığı 63 dakika boyunca etkisiz görüntüsüyle hayal kırıklığı yaşattı.

Haber Merkezi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kasımpaşa maçında Edin Dzeko'nun yerine Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

Hücumdaki etkisiz performansının yanı sıra yaptığı fauller ve kaybettiği toplarla da taraftarlara hayal kırıklığı yaşatan 27 yaşındaki yıldız, etkisiz performansını 2. yarıda da devam ettirince 63. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.

SOSYAL MEDYADA ÇOK ELEŞTİRİLDİ

İspanyol ekibi Sevilla'dan 19,5 milyon euroya transfer edilen Faslı yıldızın performansı, sosyal medyada da çok eleştirildi.

7 MAÇTA 1 GOL

7 maçta oynayan Nesyri, şu ana kadar 1 gol kaydetti.