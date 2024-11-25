Fenerbahçe'de En-Nesyri için gelen 34 milyon euro neden reddedildi? Jose Mourinho detayı

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Fenerbahçe'de Al-Nassr'ın 34 milyon euroluk teklifine karşın Youssef En-Nesyri'nin neden satılmadığı ortaya çıktı.

Ali Koç ve Acun Ilıcalı, Al-Nassr'ın ısrarlı tekliflerine karşın En-Nesyri konusunu Jose Mourinho'ya danıştı. Al-Nassr'ın 30 milyonu aşan teklifini Mourinho'ya ileten Koç ve Ilıcalı, Portekizli hocadan 'Hayır' cevabını aldı.

MOURINHO "KALSIN" DEDİ

En-Nesyri'nin yeni yeni Fenerbahçe'ye adapte olduğunu belirten ve ligin kalanında çok fazla gol atacağına inanan Mourinho, oyuncusunun satılmasını istemedi.

En-Nesyri kalitesinde bir golcünün devre arasında alınamayacağını belirten Portekizli teknik adam, sezon sonuna kadar En-Nesyri'nin satılmamasını talep etti.

Ali Koç ve Acun Ilıcalı ise teklifin 40 milyon euroları aşması durumunda tekrar toplantı yapacaklarını Mourinho'ya iletti.

EN NESYRI ARABİSTAN'I SEVİYOR

Fenerbahçe ile görüşmeye başladığı süreçte Suudi Arabistan kulüpleriyle yakın temas içerisinde olan ve dil, din bakımından kariyerinin bir döneminde Suudi Arabistan'da oynamak istediğini belirten En-Nesyri, devre arasında bu transfer için ısrarcı olmadı.

EN-NESYRI: SEZON SONU KONUŞURUZ

Fenerbahçeli yöneticilerle görüşen En-Nesyri, şu an için sarı-lacivertli kulüpte mutlu olduğunu, Mourinho ile çalıştığı için kendini şanslı hissettiğini belirterek sezon sonunda bu teklifler için yeniden sarı-lacivertli kulüple görüşebileceğini iletti.

19.5 MİLYON EUROYA ALINDI

Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon euro bonservis karşılığı Sevilla'dan transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla çıktığı 18 resmi maçta 5 gol atıp, 2 asist yaptı.