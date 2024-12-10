Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Edin Dzeko'nun şaşırtan bitiricilik istatistiği

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Fenerbahçe için moral bozucu bir hafta sonu geride kaldı.

Sarı-lacivertliler, formunun dibinde olan ve önemli eksiklerle derbiye çıkan Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Galatasaray'ın Sivas deplasmanında 3-2 kazanmasıyla birlikte puan farkı 6'ya yükseldi.

Fenerbahçe, siyah-beyazlılar karşısında galibiyeti getirecek pozisyonlar üretse de bir türlü topu ağlara yollayamadı. Teknik direktör Jose Mourinho karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada bu duruma dikkat çekmişti.

İLK SIRADA YER ALIYORLAR

Ligde 15 hafta geride kalırken, Fenerbahçe 14 maç oynadı. Bu süreçte sarı-lacivertlilerin iki forveti, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko, girilen net pozisyonu kaçırma istatistiğinde ilk sıralarda yer aldı.

YOUSSEF EN-NESYRI

19.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihine geçen En-Nesyri, Süper Lig'de 628 dakika süre almasına rağmen 11 gol kaçırarak listenin zirvesine yerleşti.

Faslı oyuncu, sahada kaldığı her 57 dakikada bir fırsat harcadı. En-Nesyri ligde 3 defa gol sevinci yaşadı.

EDIN DZEKO

Edin Dzeko, 2'si penaltıdan olmak üzere 8 kez fileleri havalandırarak takımın en skorer oyuncusu konumuna ulaştı. Ancak 38 yaşındaki golcü de pozisyon harcama konusunda neredeyse En-Nesyri kadar cömert.

Dzeko, 14 lig karşılaşmasında 8 net fırsatı gole çeviremedi. Boşnak yıldız bu listede Rafa Silva (10) ve Victor Osimhen'in (9) ardından 4. sırada kendisine yer buldu.