Fenerbahçe'de Engin Verel, başkan olmayacağını açıkladı

Dün Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Engin Verel, başkanlığa adaylığını koyacağını açıklamıştı ancak bugün kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken başkan adaylığı için pek fazla isim gündeme gelmedi. Mevcut başkan Ali Koç, ve Eyüp Yeşilyurt yapılacak seçimlerde adaylığını koymuştu.

Ancak seçimler yaklaşırken Eyüp Yeşilyurt'un; adaylığı için toplanan 200 imza, bazı üyelerin aidatını ödemediği, bazılarının ise kendi isteğiyle imzalarını geri çekmesi sebebiyle adaylığı düşmüştü.

ENGİN VEREL ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Dün Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Engin Verel, adaylığını açıklayacağını belirtmişti. Ancak Verel bugün yaptığı açıklamada, aday olmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Verel açıklamasında, "Sevgili Fenerbahçe Kongre üyeleri ve saygıdeğer Fenerbahçe Camiası;

Dün akşam saatlerinde başkanlık adaylığımı açıklayacağımı belirtmiştim. Bu kararı alırken amacım futbolun içinden gelmiş, o forma için ter dökmüş olan bizlerin de artık yönetimlere talip olma zamanının geldiğini vurgulamak ve Fenerbahçe camiasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırıp, birlik ve beraberliği sağlamaktı. Fenerbahçe'mizde milli futbolcu olarak 8 sene profesyonel futbol oynayıp jübilemi yaptıktan ve de 46 yıllık yüksek divan kumlu delegeliğinden sonra; bütünlüğü sağlama görevinin de, sporun içerisinden gelenlerin yapması konusunda, kongre üyesi dostlarımızla mutabık kaldık.





"YENİ BİR BÖLÜNMÜŞLÜK YARATMAMAK İÇİN ADAY DEĞİLİM"

Tek düşüncem sayın Ali Y. KOÇ ve sayın Aziz YILDIRIM arasındaki bölünmüşlüğü kaldırıp, Fenerbahçe menfaatleri çatısı altında bu iki değerli insanı birleştirmekti. Ancak iki başkanımızın da bu sabahki basın toplantılarından sonra, bu düşüncemizin şimdilik gerçekleşme ihtimalimin olmadığını gördük.

Bu nedenle yeni bir bölünmüşlük sebebi yaratmamak için bu seçim döneminde başkanlık adaylığı müracaatını yapmama kararı almış bulunmaktayız. Dün akşam açıklamamız itibariyle bizlere destek veren, teveccüh gösteren tüm üyelerimize ve camiamız paydaşlarına teşekkürlerimizi sunarız Kamuoyuna ve değerli Fenerbahçe camiasına saygılarımızla duyurulur." ifadelerini kullandı.

TEK ADAY ALİ KOÇ

Yapılacak seçimlerde Engin Verel'in aday olmayacağını açıklması ve Eyüp Yeşilyurt'un adaylığının düşmesiyle mevcut başkan Ali Koç, seçimlere tek aday olarak katılacak.