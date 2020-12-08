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    Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlandı

    Fenerbahçe'de Enner Valencia sakatlandı

    Koronavirüsü atlattıktan sonra Denizlispor maçıyla birlikte sahalara dönen Enner Valencia, dizinde ağrı hissettiği gerekçesiyle idmana katılamadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2020 - 15:27
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 15:28
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    Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hazırlıkları sürüyor. Denizlispor galibiyetiyle moral bulan sarı-lacivertlilerde sakatlar kervanına bir oyuncu daha katıldı.

    SAKAT SAYISI 5'E ÇIKTI

    Enner Valencia, bugün gerçekleştirilen idmanda dizinde ağrı hissetmesi nedeniyle yer almadı. Çekilen MR sonucunda Ekvadorlu futbolcunun arka alt adele zarda 1. derece kısmi yırtık tespit edildi.

    2 haftadır koronavirüse yakalandığı için formasından uzak kalan tecrübeli futbolcunun, bu sakatlığın ardından da en az 2 hafta daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

    Böylece Samatta, Perotti, Lemos ve Kemal Ademi ile birlikte sakat futbolcu sayısı 5'e yükselmiş oldu.

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    HARUN VE NAZIM SANGARE SEVİNCİ

    Fenerbahçe'ye Nazım Sangare ve Harun Tekin'den ise iyi haber geldi.

    Geçtiğimiz günlerde elmacık kemiği kırılan tecrübeli kaleci ile milli sağ bek Nazım takımla birlikte antrenmanlara başladı.

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