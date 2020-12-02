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    Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci

    Fenerbahçe'de koronavirüsü atlatan Enner Valencia,takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Tecrübeli futbolcu, Erol Bulut'un görev vermesi halinde Denizli'de forma giyebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 10:57
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    Fenerbahçe'de Enner Valencia sevinci

    Ekvador Milli Takımı'nda olduğu dönemde koronavirüs testi pozitif çıkan Enner Valencia'nın tedavisi ve karantina süresi tamamlandı.

    İSTANBUL'A GELDİ

    31 yaşındaki futbolcu, dün gece İstanbul'a geldi. Burada da teste girecek oyuncu, alacağı ilk negatif sonucun ardından takıma katılabilecek. Teknik direktör Erol Bulut uygun görürse Denizli'de süre alabilecek.

    Enner Valencia, bu sezon ligde 8 mücadelede sahaya çıkarken 1 gol sevinci yaşadı, 2 de asist yaptı.

    Fenerbahçe de Enner Valencia sevinci #1

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