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    Fenerbahçe'de Erol Bulut kararsızlığı

    Fenerbahçe'de Erol Bulut kararsızlığı

    Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe'de yönetim, Erol Bulut ile yolların ayrılması için Başkan Ali Koç'a baskı kuruyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 10:23
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 10:30
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    Sezon başında ve devre arasında birçok önemli transfere imza atan Fenerbahçe, buna rağmen 31 haftası geride kalan ligde bir türlü taraftarları tatmin edecek bir futbol ortaya koyamadı.

    Son olarak lider Beşiktaş ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk şansını zora sokan sarı-lacivertlilerde, teknik direktör Erol Bulut'un geleceği tartışılıyor.

    Yönetimin, derbi sonrası Bulut ile yolların ayrılması için Başkan Ali Koç'a baskı kurduğu, sportif direktör Emre Belözoğlu'nun ise bu fikre karşı çıktığı belirtildi.

    Fenerbahçe de Erol Bulut kararsızlığı #1

    ALİ KOÇ ARADA KALDI

    Daha önce yaptığı açıklamalayla 46 yaşındaki teknik adamla yola devam edeceklerini duyuran Koç'un, bu kez yönetim ve Belözoğlu arasında kaldığı kaydedildi.

    Koç'un konu hakkında nasıl bir karar vereceği merak konusu...

    Fenerbahçe de Erol Bulut kararsızlığı #2

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