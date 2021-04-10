Fenerbahçe'de Erol Bulut'un sözleşmesinde fesih sorunu yaşanıyor

Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı teknik direktör Erol Bulut, resmiyette halen teknik sorumlu olarak görünüyor.

Fenerbahçe, 22 transferle başadığı sezonda istediği verimi alamayınca teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırmış, yerine Emre Belözoğlu'nu getirmişti.

Fenerbahçe Yönetimi 25 Mart’ta yollarını ayırdığı Erol Bulut ile sözleşme feshi konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı.

RESMİYETTE HALA FENERBAHÇE’NİN HOCASI

Bulut ile ortak noktada şu ana kadar buluşamayan sarı-lacivertiler sorunu çözmek için görüşmelerini sürdürürken, Futbol Federasyonu kayıtlarında takımın teknik sorumlusu halen daha Erol Bulut gözüküyor.

Pro lisansı olmamasına karşın Emre Belözoğlu, Denizlispor ve Yeni Malatya maçlarında basın toplantılarına katılabildi. Ancak 2 haftalık bu süreç Gaziantep maçında dolacak.

ANLAŞMA YAPILMAZSA EMRE BELÖZOĞLU BASIN TOPLANTISINA KATILAMAYACAK

Belözoğlu, Gaziantep maçında son kez basın toplantısında yer alacak. 18 Nisan’daki Başakşehir mücadelesinde ise mecburen sürenin dolmasıyla pro lisansı olduğu için Erdinç Sözer teknik sorumlu olarak bu görevi yapacak.

34 MAÇTA 21 GALİBİYET ALMIŞTI

Fenerbahçenin başında 34 maçta görev alan Erol Bulut, 21 galibiyet 8 mağlubiyet 5 de beraberlik elde etti. Teknik direktörlük kariyerinde 238 gün ile en az görev aldığı takım olan Fenerbahçe ile iç sahada başarısız tablo sergileyen Erol Bulutla sezon sonu beklenmeden yollar ayrıldı.

Ligde iç sahada oynanan son 4 maçından 3’ünü kaybedip 1’inde berabere kalan sarı-lacivertliler, Emre'nin takımın başına geçtiği Denizlispor maçında sahadan galibiyetle ayrılarak bu kötü seriyi bitirdi.

Fenerbahçe en son 30 Ocak’ta ligin 22. haftasında oynanan maçta Çaykur Rizespor’u evinde 1-0 yenmişti.