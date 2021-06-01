Fenerbahçe’de Eyüp Yeşilyurt başkan adaylığını duyurdu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 12 Haziran'da düzenleyeceği başkanlık seçimlerinde Eyüp Yeşilyurt, aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de 5-6 Haziran tarihlerinde, çoğunluk sağlanamaması durumunda 12-13 Haziran tarihlerinde yapılacak olan seçimlerde mevcut başkan Ali Koç’a rakip, Eyüp Yeşilyurt oldu.

“FENERBAHÇE SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

Adaylığın sosyal medya hesabından duyuran Yeşilyurt, “Fenerbahçe’nin haklarını savunma konusunda ekranlarda esip gürleyen, süslü ve iddialı sloganlar sarfeden değil, arka planda iş bitiren, sonuç odaklı, vaadleri icraate dönüştürebilen güçlü bir yönetim olacağız.” açıklamasını yaptı.

2018 yılında Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç, Aziz Yıldırım'la yarışmıştı ve seçimi farklı kazanarak, Aziz Yıldırım’ın ardından 20 yıl sonra kulüpte başkanlık yapan ilk isim olmuştu.