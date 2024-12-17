Fenerbahçe'de Eyüpspor maçının hazırlıkları başladı

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma akşamı deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan ısınma ve core çalışmalarıyla başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Başakşehir maçına ilk 11’de başlayan oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik yaptıkları çalışmalarla noktaladı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.