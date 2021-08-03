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    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme görüşmeleri

    Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 12:55
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    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme görüşmeleri

    Fenerbahçe, sözleşmesi gelecek sezon sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

    FENERBAHÇE ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

    Kanarya, Alman ekibi Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'daki sıkıntıyı yaşamamak için elini çabuk tutmak istiyor.

    Sağ kanatta oynayan 21 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Fenerbahçe'nin genç yeteneğinin durumunu takip eden Avrupa kulüpleri de pusuda bekliyor.

    Genç futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 49 maçta forma giydi. 5 gol ve 6 asist üretti.

    Fenerbahçe de Ferdi Kadıoğlu ile sözleşme görüşmeleri #1

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