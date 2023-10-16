Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu satılacak! Oosterwolde'ye şans doğdu Fenerbahçe, sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu en az 20 milyon euroya satmak istiyor. Sarı-lacivertliler gelecek sezon sol bekte Jayden Oosterwolde'yi kullanacak.

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Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu 20 milyon euro civarında bir rakama elden çıkarmayı düşünen Fenerbahçe, sol beki Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde'ye emanet edecek.

Fenerbahçe yönetimi, yaz döneminde İngiltere ve İtalya'dan teklifler alan Ferdi'yi "Şampiyon olalım, sonra gidersin." diyerek kalmaya ikna etmişti.

24 yaşındaki futbolcu, büyük bir ihtimalle sezon sonunda Türkiye defterini kapatıp Avrupa'ya yelken açacak.

Ferdi'den en az 20 milyon euro kazanılacak

Bu transferden en az 20 milyon euro kazanmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde, Ferdi'den boşalacak sol bekin yeni sahibi ise Jorge Jesus döneminde 6 milyon euroya Parma'dan kadroya katılan Jayden Oosterwolde olacak.

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi başlayan Oosterwolde için uzun vadeli planları olan Fenerbahçe, oyuncusuna gelecek tekliflere tamamen kapalı.

Rennes ve Atalanta başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği 22 yaşındaki Hollandalı yıldızın, 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.