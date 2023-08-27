Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber

AA & Ensonhaber
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Konferans Ligi Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirildi.
Sol kalçasında 2. derece yırtık tespit edildi
Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen milli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
En az 2 hafta oynayamayabilir
Ferdi'nin iyileşme durumuna göre ortalama 2 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.