Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber
AA & Ensonhaber

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Play off turunda Twente ile oynanan maç sonrası ağrı şikayetleri bulunan Ferdi Kadıoğlu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirildi.

Sol kalçasında 2. derece yırtık tespit edildi

Görüntüleme sonucunda sol kalça kasında 2. derece yırtık tespit edilen milli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

En az 2 hafta oynayamayabilir

Ferdi'nin iyileşme durumuna göre ortalama 2 hafta sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber