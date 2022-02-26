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    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belirsiz

    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçında arka adalesinden sakatlanmıştı. Yıldız oyuncunun durumu hafta sonu belli olacak.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 13:41
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    Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun durumu belirsiz

    Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçında arka adalesinden sakatlanmıştı.

    Ferdi, oyuna devam etmeye çalışsa da 28. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı. İlk yapılan kontrollerde 22 yaşındaki oyuncunun durumunun ciddi olmadığı belirlendi.

    Fenerbahçe de Ferdi Kadıoğlu nun durumu belirsiz #1

    HAFTA SONU KARAR VERİLECEK

    Ancak başarılı oyuncunun ağrılarının sürmesi halinde, pazartesi günkü Kasımpaşa mücadelesinde riske edilmeme ihtimali bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu ile ilgili karar, hafta sonundaki antrenmanlardaki durumunun ardından verilecek.


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