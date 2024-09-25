Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun yeri aranıyor

Fenerbahçe, milli yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslar hariç 30 milyon euroya Premier Lig ekibi Brighton'a gönderip kasasını doldurdu ama sahadaki atak görüntüsünü kaybetti.
Geçen sezon Ferdi (1 gol-4 asist) - Tadic (10 gol-14 asist) ikilisi rakiplere tehlike oluştururken takıma da toplamda 29 gollük katkı vermişti.
MAXIMIN, BARIŞ ALPER'İ TUTMAKTA ZORLANDI
Sol tarafta en güvenilen isim olan Ferdi'nin olmayışı, sarı-lacivertli takımı geriye götürdü.
Derbide Kaan Ayhan'ın üzerine sadece Saint-Maximin giderken savunma yönünde de Barış Alper Yılmaz'ı tutmakta zorlandı.
TARAFTAR TADIC-FERDİ İKİLİSİNİ ÖZLÜYOR
Fenerbahçe bu sezon sadece Maximin'le atağa çıkarken, Jayden Oosterwolde savunmada bekliyor. Teknik direktör Jose Mourinho, hücumda Hollandalı isme güvenmiyor.
Maximin ligde 6 maçta 1 gol atarken 3 asist yapıp 4 gole katkı verdi. Takım da geçen sezonun 6. haftasına göre 1 gol fazla attı (13/14) ama taraftar Ferdi-Tadic ikilisinin uyumunu özlediğini her seferinde dile getiriyor.
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