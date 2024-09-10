Fenerbahçe'de Filip Kostic ilk idmanına çıktı Kasımpaşa ile oynayacağı Süper Lig maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Filip Kostic ilk kez antrenmanda yer aldı.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Filip Kostic de ilk antrenmanına çıktı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; salonda core ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)