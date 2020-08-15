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    Fenerbahçe'de forma satışları patladı

    Fenerbahçeli taraftarlar, yeni sezon formalarına akın ediyor. Şu ana kadar 32 binden fazla satış yapıldığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2020 - 10:51
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    Fenerbahçe'de forma satışları patladı

    Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, yeni sezon formalarını üst üste açıkladığı futbolcularla tanıtmıştı.

    Yeni ürünleri çok beğenen sarı-lacivertli taraftarlar, adeta formalara akın etti.

    32 BİNDEN FAZLA SATILDI

    Kanarya'da, yeni formaların satışa çıktığı ilk üç günde 32 binden satıldığı belirtildi.

    Bunda iki önemli etken vardı. İlki, formaların tasarımları oldukça beğenildi. Özellikle çubuklu forma, taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

    Bir başka faktör ise kulübün limit problemi oldu. TFF tarafından açıklanan düşük limite büyük tepki gösteren taraftar başkan ve yönetime destek olma adına da forma aldı.

    Fenerbahçe de forma satışları patladı #1

    Fenerbahçe de forma satışları patladı #2

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