Fenerbahçe'de forvetler kırmızı kart görüyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe'nin bu sezon gördüğü üç kırmızı kartı da takımın forvet oyuncuları Valencia, Batshuayi ve Pedro gördü.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Giresunspor ile oynadığı lig maçında ilk yarıda 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Joao Pedro orta alanda Perez'e faul yaptı. Hakem Arda Kardeşler, bu pozisyonda sarı kartı bulunan Pedro'ya bir sarı kart daha gösterdi ve ardından kırmızı kartını çıkardı.

Pedro, ikinci sarı kartın ardından oyun dışında kaldı

Pedro, karşılaşmadaki ilk sarı kartını da 13. dakikada benzer bir pozisyonda Görkem'e faul yaptıktan sonra görmüştü.

Fenerbahçe'nin forvetleri kırmızı gördü

Joao Pedro'nun gördüğü bu kırmızı kartla beraber Fenerbahçe bu sezon 3. kırmızı kartını gördü. Oyun dışında kalan üç futbolcu ise takımın forvet oyuncuları Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Joao Pedro oldu.

Valencia Konya'da atılmıştı

Süper Lig'de gol krallığında zirvede bulunan Enner Valencia, ligin 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı Konyaspor maçının 22. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Batshuayi, ikinci sarıdan kırmızı görmüştü

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcü oyuncusu Michy Batshuayi ise geçen hafta sarı-lacivertli ekibin Sivasspor'u ağırladığı maçta dakikalar 48'i gösterdiğinde ikinci sarıdan kırmızı kart görmüştü.