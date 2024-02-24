Fenerbahçe'de Fred kararı! Kasımpaşa maçında... Fenerbahçe'de teknik heyet, yüzde yüz hazır olmayan Fred'i Kasımpaşa maçının kadrosuna almadı. Brezilyalı oyuncu riske edilmedi.

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Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de teknik heyetten Fred ile ilgili yeni bir karar geldi.

Fenerbahçe'de Fred riske edilmedi. Brezilyalı oyuncu Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.

13 maç kaçırdı

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, 7 karşılaşmada takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı.

29 Ekim - 1 Aralık tarihleri arasında da sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Fred, o dönem 6 maç kaçırmıştı.

Fred bu sezon neler yaptı?

Fenerbahçe forması altında bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Fred, 6 asist yaptı. Sarı-lacivertliler, Fred'in sahada olduğu söz konusu 21 maçta 20 galibiyet aldı.