Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı

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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, önemli bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda ağrıları bulunan Fred, bir süredir dinlendirilip tedavi ediliyor.
Sports Digitale'nin haberine göre; bugün (cumartesi) de idman öncesi durumu değerlendirilecek ve Adana Demirspor maçına kadar süreci takip edilecek.
26 maça çıktı
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2 gol atıp 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.
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