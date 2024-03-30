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Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı

Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı Fenerbahçe'de bir süredir ağrıları nedeniyle dinlendirilen Fred'in durumu Adana Demirspor karşılaşmasına kadar yakından takip edilecek.