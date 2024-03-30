Fenerbahçe'de Fred krizi! Bir kez daha sakatlandı
ensonhaber.com

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, önemli bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda ağrıları bulunan Fred, bir süredir dinlendirilip tedavi ediliyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; bugün (cumartesi) de idman öncesi durumu değerlendirilecek ve Adana Demirspor maçına kadar süreci takip edilecek.

26 maça çıktı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maça çıkan 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 2 gol atıp 7 asist yaparak takımına katkı sağladı.