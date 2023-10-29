Fenerbahçe'de Fred sakatlık geçirdi!

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Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti.
Pendik Stadyumu'nda oynanan maçın ilk dakikalarında sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.
Sezon başında Premier Lig ekibi Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha Fred, topsuz alanda koşu atarken sekmeye başladı.
Yıldız isim, sol kasığını tuttu ve kenara değişiklik isteğinde bulundu.
Fred yerine Zajc oyuna girdi
Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünün ardından devam edemeyen Fred’in yerine deneyimli teknik direktör İsmail Kartal, 9. dakikada Sloven futbolcu Miha Zajc'ı sahaya sürdü.
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