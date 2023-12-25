Fenerbahçe'de Fred yoksa sorun var

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Galatasaray'la sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ligdeki üçüncü puan kaybını yaşadı.
11. haftada evinde Trabzonspor'a 3-2 kaybeden sarı-lacivertliler, 12. haftada Adana Demirspor deplasmanından beraberlikle dönmüştü.
3 maç ceza aldı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, Pendikspor maçında yaşadığı sakatlık sonrasında Trabzonspor ve Adana Demirspor maçlarında forma giyemezken Fenerbahçe bu maçlarda puan kaybetti.
Hafta içinde oynanan Kayserispor maçında kırmızı kart görerek 3 maç ceza alan Fred, Galatasaray karşısında da takımını yalnız bıraktı.
Fenerbahçe, ligde puan kaybettiği 3 maçta da Fred'den yoksun sahaya çıktı.
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