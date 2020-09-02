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    Fenerbahçe'de Frey kolay pes etmiyor

    Fenerbahçe'den gönderilmesi beklenen isimlerden biri olan Michael Frey Antalyaspor maçındaki performansıyla umutlandırdı. Gol yollarında etkili olamayan futbolcu alan açma konusunda başarılı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 11:17
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    Fenerbahçe'de Frey kolay pes etmiyor

    Michael Frey, geçen sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.

    İsviçreli'nin takımda kalması beklenmiyordu ancak Frey, Antalyaspor karşısındaki performansıyla kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi.

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    26 yaşındaki futbolcu, rakip savunmayla mücadelesi, arkadaşlarına açtığı alanlar ve indirdiği hava toplarıyla taraftarı umutlandırdı.

    Bitiriciliğiyle Fenerbahçe seviyesinden uzak kalan Frey yardımlarıyla, Thiam'ın yıldızlaşmasında pay sahibi oldu.

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