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Fenerbahçe'de Frey kolay pes etmiyor

Fenerbahçe'de Frey kolay pes etmiyor

Fenerbahçe'den gönderilmesi beklenen isimlerden biri olan Michael Frey Antalyaspor maçındaki performansıyla umutlandırdı. Gol yollarında etkili olamayan futbolcu alan açma konusunda başarılı oldu.