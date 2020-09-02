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Fenerbahçe'de Frey kolay pes etmiyor
Fenerbahçe'den gönderilmesi beklenen isimlerden biri olan Michael Frey Antalyaspor maçındaki performansıyla umutlandırdı. Gol yollarında etkili olamayan futbolcu alan açma konusunda başarılı oldu.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 11:17
Michael Frey, geçen sezonu Nürnberg'de kiralık olarak geçirdikten sonra Fenerbahçe'ye geri döndü.
İsviçreli'nin takımda kalması beklenmiyordu ancak Frey, Antalyaspor karşısındaki performansıyla kolay kolay pes etmeyeceğini gösterdi.
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26 yaşındaki futbolcu, rakip savunmayla mücadelesi, arkadaşlarına açtığı alanlar ve indirdiği hava toplarıyla taraftarı umutlandırdı.
Bitiriciliğiyle Fenerbahçe seviyesinden uzak kalan Frey yardımlarıyla, Thiam'ın yıldızlaşmasında pay sahibi oldu.