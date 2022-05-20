Fenerbahçe'de futbolcular İsmail Kartal'ı istiyor

Başkan Ali Koç'un Jorge Jesus başta olmak üzere yabancı hoca arayışları devam ederken futbolcuların İsmail Kartal'ın kalmasını istediği öğrenildi.

Süper Lig’de sezonun son maçına 21 Mayıs Cumartesi günü Malatya deplasmanında çıkacak olan Fenerbahçe’de yönetimi teknik direktör konusunda zor bir tercih bekliyor.

Sıkıntılı geçen günlerin ardından Kartal ile birlikte çıkışa geçen sarı-lacivertliler 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken ligi 2. sırada bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamayı büyük oranda garantiledi.

Buzlar eridi

“2. adam olmam” sözleri sonrasında İsmail Kartal ile başkan Ali Koç ile arasında kırgınlık yaşandığı öne sürülürken ikilinin U19 derbisinde yan yana oturarak gerçekleştirdiği uzun sohbet sonrasında buzların eridiği ifade edildi.

Futbolcular çok seviyor

Öte yandan Jorge Jesus konusunda bekleme süresi uzadıkça ibrenin Kartal’a doğru kaydığı, bunda ise futbolcuların hocalarına olan sevgisinin çok etkili olduğu öğrenildi.

Göreve geldiği günden bugüne kadrodaki tüm isimlere eli değen İsmail Kartal hepsinin performansını yükseltip öz güvenlerini sağlamlaştırırken taraftarlarla takım arasında sevgi bağı oluşturduğu için oyuncuların sevgilisi durumunda. Altay, Ferdi, Osayi, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Arda Güler’in kendilerine seviye atlatan hocalarıyla devam etme, huzur ortamını sürdürmek istedikleri yönünde görüş belirttikleri öğrenildi.

Yönetim tören hazırlıyor

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçeli futbolcuların ligin son maçını oynayacakları Malatya’da atacakları goller sonrası İsmail Kartal’a koşup sevgi yumağı oluşturarak teşekkür edeceği de edinilen bilgiler arasında.

Yeni sezonda takımın başında olsa da olmasa da Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli teknik adama törenle onore etmeye hazırlanıyor.

Sezonun tamamlanmasının ardından 1907 tribününde düzenlenmesi planlanan buluşmaya başkan Ali Koç, yöneticiler ve takımı temsilen bazı futbolcuların katılacağı ve sıkıntılı günlerde göreve gelerek takımı ayağa kaldıran Kartal’a teşekkür edileceği öğrenildi.