Fenerbahçe'de futbolcular ligden çekilmeyi istemiyor 2 Nisan'da yapılacak olan ligden çekilme oylaması öncesinde Fenerbahçeli futbolcuların bu kararı desteklemediği öğrenildi. Oyuncular kalan 8 maça odaklanmış durumda...

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Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki olayların ardından gündeme gelen ligden çekilme kararı, kulübü belirsiz bir döneme sürüklerken, takımın geleceği hala belirsizliğini koruyor.

Olağanüstü kongre kararı alan Fenerbahçe yönetimi, 2 Nisan'da yapılacak oylamayla bu karara yetki kazanacak.

Futbolcular çekilmeyi istemiyor

Teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular ise gelecek maçlara odaklanarak sezonu tamamlamak istediklerini dile getiriyor.

Kartal, "Adana Demirspor maçında tam kadro olacağız. Önemli bir sakatlık problemimiz yok. Herkes geri döndü. Allah'ın izniyle 8'de 8 yapıp şampiyon olacağız. Avrupa'da da inşallah 4 maç sonra finale çıkabiliriz. 2 Nisan'da ne olursa olsun bazı şeylerin değişebileceğini düşünebiliyorum." derken, futbolcular da hem Süper Kupa'yı hem de kalan maçları kazanarak ligdeki yarışı zaferle sonlandırmayı amaçlıyor.

Başkan Ali Koç'un futbolcularla yaptığı toplantı ve alınacak kararlar, kulübün önümüzdeki dönemde izleyeceği yol açısından belirleyici olacak.