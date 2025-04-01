Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi Fred seferberliği

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın ezeli rakibi Galatasaray’ı sahasında ağırlayacak.

Derbi öncesi son hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde, sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son maçta forma giyemeyen Fred, derbi öncesi takımla çalışmalara başladı.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun dönüşü, teknik heyet ve taraftarlar için büyük bir moral kaynağı oldu.

TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Bodrum FK maçını kaçıran Fred, Galatasaray derbisinde forma istiyor.

Sağlık heyeti Brezilyalı oyuncunun Kadıköy'de oynanacak olan derbiye yetişmesi için adeta seferberlik ilan etti.

Bir yandan futbolcu da oynamayı dört gözle bekliyor.

DERBİYE YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Fred'in ilk 11'de sahaya çıkması %75'lik bir ihtimal olarak görülüyor.

Yapılacak son idmanların ardından Jose Mourinho, Fred'in oynayıp oynamamasına karar verecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkan Fred, 4 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.