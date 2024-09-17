Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı

İHA
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı Süper Lig 6. hafta maçının hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.
GÜN TEK İDMANLA TAMAMLANDI
Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü.
Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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