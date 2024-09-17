Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı
İHA

Fenerbahçe, ile oynayacağı 6. hafta maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı.

GÜN TEK İDMANLA TAMAMLANDI

Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü.

Günün tek antrenmanı, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Kasımpaşa maçına ilk 11’de başlayan futbolcular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör