Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları devam ediyor

AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Hazırlıklar yarın sona erecek
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Taktik ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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