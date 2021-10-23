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Fenerbahçe'de gelen gideni aratıyor
- Haber Merkezi
- 23.10.2021 - 12:06
Kadroda yeni bir yapılanmaya giderek hücum hattını tamamen yenileyen Fenerbahçe 'de gelen oyuncular, performanslarıyla gidenleri aratıyor.
Bu sezon 5 milyon euro yatırım yapılan Mergim Berisha (1 gol-1 asist) ve Serdar Dursun (0 gol-0 asist) ile Diego Rossi (2 gol-3 asist) oynadıkları futbolla vasatı aşamadı.
Üç futbolcu toplamda 4 gol atarken, 3 de asist gerçekleştirerek hücum hattında gidenlerin yerini dolduramadı.
GİDENLER 20 GOL ATTI
Fenerbahçe’de istenmeyen futbolcular ise yeni ekiplerinde toplamda 20 gol atarken, 8 asist ile de takımlarını taşıyor.
Sezon başında teknik direktör Vitor Pereira'nın raporuyla satılan futbolculardan Michael Frey, Antwerp'te 14 maçta 12 gol-1 asist yaparak Avrupa'nın da en golcü isimleri arasında yer aldı.
Mbwana Samatta da aynı takıma kiralık gidip 9 mücadelede 2 gol-1 asist üretti.
Kayserispor'a satılan Thiam, 7 maçta 5 gol katkısı (2 gol-3 asist) verirken, Zorya'da kiralık sezonunun son senesindeki Allahyar ise 15 mücadelede, 4 gol-2 asistle öne çıktı. Khimki'ye bonservisiyle giden Kemal Ademi ise 6 maçta 1 asistte kaldı.