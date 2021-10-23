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Fenerbahçe'de gelen gideni aratıyor

Fenerbahçe'de gelen gideni aratıyor

Fenerbahçe'de Berisha, Serdar Dursun ve Diego Rossi toplamda 3 gol-4 asist kaydederken, sadece Frey’in yaptığı katkı (12 gol-1 asist) bu isimleri solladı. Samatta ve Thiam da yeni takımlarıyla coştu.