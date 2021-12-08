Fenerbahçe'de gençlere uzun süreli sözleşme teklifleri

Sezon başında Ömer Faruk Beyaz'ı Avrupa takımlarına kaptıran Fenerbahçe'de bu kez iş sıkı tutuluyor. Sözleşmesi bitecek genç futbolcularla görüşmeler başladı.

Fenerbahçe’de iç transfer çalışmaları başladı. Sarı-lacivertliler, takımın genç oyuncuları ile sözleşme uzatmak istiyor.

Yönetim, bu sezon gösterdikleri performans ile takdir toplayan Ferdi Kadıoğlu, Muhammed Gümüşkaya, Berke Özer ve Arda Güler ile uzun süreli kontrat konusunda görüşmelere başladı.

GENÇLERLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Milli takım olarak Türkiye’yi seçmesi beklenen Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Berke Özer'e 5 yıllık sözleşme teklif edilirken, 20 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya'ya 4 ve 16 yaşındaki Arda Güler’e ise 3 yıllık kontrat sunuldu. Tarafların yakın zamanda mutabakata varması bekleniyor.

Bu sezon birçok mevkide görev yapan Ferdi, 21 resmi maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Altay’ın sakatlığı ile kaleyi devralan Berke ise forma giydiği 8 maçın 2’sinde gol yemedi. 568 dakika süre alan Muhammed 1 gol kaydederken, 4 maçta toplam 46 dakika forma giyen Arda, 1 asist ile oynadı.

SERDAR AZİZ'E TEKLİF YAPILMADI

Öte yandan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz'e ise herhangi bir teklif yapılmadı. Fenerbahçe yönetiminin, tecrübeli futbolcuyla sezon sonunda yolları ayırabileceği öğrenildi.