Fenerbahçe'de gidecek futbolcular belli oldu mu?

Fenerbahçe'de gidecek futbolcular belli oldu mu?

İsmail Kartal yönetiminde rüzgar gibi esen ve puan tablosunda ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe'de gidecek futbolcular netleşmeye başladı. Bu kapsamda en az 9 futbolcuyla yolların ayrılacak.

İsmail Kartal'ın yönetiminde yeniden toparlanan Fenerbahçe, ikinciye sıraya yükseldi ve geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yendi.

Galatasaray maçından 2-1 galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de oluşan aile ortamı, futbolcuların performansına yansıdı.

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılması dışında diğer bütün futbolcular forma beklerken, şimdiden yeni sezonun planlanması yapılmaya başlandı.

Yeni sezonda hangi teknik direktör ile devam edileceği merak konusu ancak bazı futbolcularla yollar ayrılacak.

Bu futbolculardan olan Ozan Tufan'ın Beşiktaş ile dirsek temasında olduğu ve gitmek istediği biliniyor.

Diğer futbolcuların hangileri olduğunu merak eden Fenerbahçe taraftarları ise "Fenerbahçe'de gidecek futbolcular belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe'de gidecek futbolcular belli oldu mu? İşte yanıtı...

Fenerbahçe'de gidecek futbolcular

Yeni sezonun hazırlığını yapan Ali Koç, Löw ile olan görüşmelerini sürdürüyor.

Gelecek sezon için mutlak başarı isteyen Koç, bu defa hata yapmak istemiyor.

İsmail Kartal'ın gidişatından memnun olan taraftarlar ise ibreyi döndürmeye başladı. Teknik direktör konusunun netleşmesine az bir süre kala, gidecek futbolcular gündeme geldi.

NTVSPOR'un haberine göre; sözleşmesi bitecek Jose Sosa’nın yanı sıra Luiz Gustavo ile de devam edilmeyecek. Son haftalarda süre alamayan Enner Valencia’nın yine ayrılık ihtimali var.

Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Berke Özer de sarı lacivertli formaya veda edecek.

Kiralık olarak gönderilen Ally Samatta, Mauricio Lemos ve Max Meyer ile ilgili karar yeni patrona bırakılacak.

Sözleşmesi haziran ayında sona bitecek olan Serdar Aziz ile ise yeniden masaya oturulacak.