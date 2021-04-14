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    Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3 hafta yok

    Fenerbahçe'de Gökhan Gönül 3 hafta yok

    Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül, adale sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak.
    • AA
    • 14.04.2021 - 22:11
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    Geçen ay Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve diz iç yan bağ üst yapışma yerinde ve ortadaki kemikte ödem tespit edilen Gökhan Gönül, bu kez adale sakatlığı yaşıyor.

    ARKA ADALEDE 2. DERECEDE YIRTIK

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül'ün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR sonucunda arka adalesinde ikinci derecede kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

    Tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

    EN AZ 3 HAFTA YOK

    36 yaşındaki futbolcunun en az 3 hafta sonra takıma dönmesi bekleniyor.

    Milli oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayla 19 maça çıkarken, 2 gol ve asist yaptı.

    Fenerbahçe de Gökhan Gönül 3 hafta yok #1

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