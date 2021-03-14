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    Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı

    Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesinde 44. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 14.03.2021 - 20:03
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    Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı

    Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı. Başarılı oyuncunun yerine Nazım Sangare oyuna dahil oldu.

    DURUMU DAHA SONRA BELLİ OLACAK

    36 yaşındaki sağ bekin durumu yapılan tetkiklerin ardından belli olacak. Gökhan Gönül bu sezon çıktığı 14 maçta 2 gol 2 asistle takımına katkı sağladı.

    Fenerbahçe de Gökhan Gönül sakatlandı #1

    Fenerbahçe de Gökhan Gönül sakatlandı #2

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