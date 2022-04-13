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    Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim belli oldu

    Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim belli oldu

    Önümüzdeki sezona yeni bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Filip Novak ve Marcel Tisserand'la yollar ayrılacak.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 19:25
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 19:42
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    Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda sonradan açılan Fenerbahçe'de kadroya neşter vuruluyor.

    12 Şubat’ta 2-1 kazanılan Giresunspor maçıyla birlikte ligde çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 5 ismin daha üstü çizildi.

    Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından sıra onlara geldi

    Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından sıra Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Filip Novak ve Marcel Tisserand'a geldi.

    Takımın birinci golcüsüyken disiplinsizlik sebebiyle formayı unutan Enner Valencia, yaşı ve ücreti yüksek, performansı düşük Luiz Gustavo, geldiği günden beri bekleneni veremeyen Novak ve Tisserand'ın bileti kesilecek.

    Fenerbahçe de gönderilecek 5 isim belli oldu #1

    Yabancı kontenjanında yer açılacak

    Sözleşmesi bitecek Sosa'yla da masaya oturulmayacak.

    Fenerbahçe bu oyuncularla yolları ayırması halinde yabancı kontenjanında önemli bir yer açmış olacak.

    Fenerbahçe de gönderilecek 5 isim belli oldu #2


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