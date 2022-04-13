Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim belli oldu

Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim belli oldu

Önümüzdeki sezona yeni bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Filip Novak ve Marcel Tisserand'la yollar ayrılacak.

Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda sonradan açılan Fenerbahçe'de kadroya neşter vuruluyor.

12 Şubat’ta 2-1 kazanılan Giresunspor maçıyla birlikte ligde çıkış yakalayan sarı-lacivertliler, 5 ismin daha üstü çizildi.

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından sıra onlara geldi

Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın ardından sıra Jose Sosa, Luiz Gustavo, Enner Valencia, Filip Novak ve Marcel Tisserand'a geldi.

Takımın birinci golcüsüyken disiplinsizlik sebebiyle formayı unutan Enner Valencia, yaşı ve ücreti yüksek, performansı düşük Luiz Gustavo, geldiği günden beri bekleneni veremeyen Novak ve Tisserand'ın bileti kesilecek.

Yabancı kontenjanında yer açılacak

Sözleşmesi bitecek Sosa'yla da masaya oturulmayacak.

Fenerbahçe bu oyuncularla yolları ayırması halinde yabancı kontenjanında önemli bir yer açmış olacak.