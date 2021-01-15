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    Fenerbahçe'de gözden çıkarılan futbolcular

    Fenerbahçe'de gözden çıkarılan futbolcular

    Fenerbahçe yönetimi, Perotti, Lemos, Kemal Ademi, Ömer Faruk ve Dirar ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2021 - 12:25
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 12:26
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    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, beklentileri karşılayamayan bazı isimlerle yollarını ayırma kararı aldı.

    SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

    Sarı-lacivertlilerde ilk olarak, Roma'dan büyük umutlarla transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat olma kararı alan Diego Perotti'nin sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

    Fenerbahçe de gözden çıkarılan futbolcular #1

    LEMOS İLE ADEMI KİRALANACAK

    Arjantinli futbolcu dışında beklentileri karşılayamayan Lemos ve Ademi'yi de kiralık olarak göndermeyi planlayan yönetim, ayrıca yeni sözleşme konusunda anlaşamadığı genç futbolcu Ömer Faruk Beyaz'la da yollarını ayıracak.

    Kanarya'da gönderilecekler listesinin son sırasında ise Dirar yer alıyor.

    Sezon başında kadro dışı bırakılan Faslı futbolcu, takım bulması halinde Fenerbahçe'ye veda edecek.

    Fenerbahçe de gözden çıkarılan futbolcular #2

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