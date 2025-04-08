Fenerbahçe'de gözler onda: Milan Skriniar'ın menajeri geleceğiyle ilgili konuştu

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminin sonunda PSG'den 6 aylığına kiraladığı Milan Skriniar, kısa sürede gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu, lider isimlerden biri haline geldi.

Ancak tapusu PSG'de olan Slovak savunmacıya A.Madrid, Tottenham, Manchester United gibi önemli takımlar ilgi gösteriyor.

MENAJERİ GELECEĞİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Trabzonspor maçından sonra geleceğiyle ilgili yöneltilen soruya, "Geldiğimden beri çok iyi hissediyorum. Sezon sonu çözüm için elimizden geleni yapacağız" diyen Skriniar, biraz da olsa taraftarın yüreğine su serpti.

Yıldız futbolcunun menajeri Martin Petras ise oyuncunun geleceğiyle ilgili Slovak basınından Sport24sk'ye konuştu.

"KENDİNİ ÇOK RAHAT HİSSEDİYOR: İKİ TARAF İÇİN DE UYGUN OLACAK"

Petras yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Artık Paris'e geri dönmenin bir yolu olmadığını düşünüyorum en azından bu teknik direktör yönetimi altında. Skriniar yeni görevinde takımın liderlerinden biri haline geldi ve Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, taraftarların, sevgisini ve saygısını kazandı. Türkiye'de kendisini çok rahat hissediyor ve her şeyden önce düzenli olarak futbolunu sergiliyor. Takım için de büyük bir kazanım. Fenerbahçe'nin gelecekte onun göstereceği hizmetlere ilgi duyması şaşırtıcı değil. Böyle bir iş birliğinin her iki tarafa da uygun olacağı anlaşılıyor. Bu nedenle yaz döneminde sıcak bir transfer konusu olacak. İtalya'da Milan veya başka bir kulübe gitme olasılığını yüksek görmüyorum."