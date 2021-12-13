Fenerbahçe'de gündem bir kez daha Visca

Fenerbahçe'de gündem bir kez daha Visca

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, Edin Visca için bir kez daha harekete geçti. Gündemde Sinan Gümüş takası da var.

Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için şimdiden temaslara başlarken ilk hedef Edin Visca…

Geçtiğimiz sezon ezeli rakibi G.Saray ile İrfan Can Kahveci transferi için Başakşehir ile kıyasıya bir pazarlığa oturan Kanarya, masadan mutlu ayrılırken şimdi sıra Boşnak oyuncuya geldi.

ALİ KOÇ YİNE VISCA DİYOR

10 sezondur Türkiye'de olan ve Başakşehir'in tarihindeki tek şampiyonluğun mimarlarından olan Edin Visca, her transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan bir isim. Sarı-lacivertliler 31 yaşındaki oyuncu için girişimlerde bulunsa da daha önce transfer sonuçlanmadı.

Başkan Ali Koç'un santrfor ve kanat istediği bilgisine ulaşılırken, Visca için Başakşehir'e takas teklifinde bulunduğu belirtildi. Kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ü turuncu-lacivertlilere öneren Fenerbahçe henüz görüşmelerde istediği sonuca varamazken, iki oyuncunun da takasa sıcak baktığı kaydedildi.

"TAKAS ZOR, AYRI GÖRÜŞELİM"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, Visca'dan para kazanmak istediği, aksi halde satmaya sıcak bakmadığı öğrenilirken, Emre Belözoğlu'nun da Visca-Sinan takasını istemediği biliniyor.

Sarı-lacivertlilere Sinan Gümüş'ü transfer eden isim olan Belözoğlu, bu iki ismin takas olarak değil ayrı bir transfer olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Fenerbahçe cephesinde ise devre arası transfer sezonunda Visca için şartların bir kez daha zorlanması Sinan Gümüş'ün de takasta kullanılması için gereken her şeyin yapılması bekleniyor.

Ali Koç'un, Sinan'ın yanı sıra 5 milyon euroya yakın bir bonservis ödemeye hazır olduğu da gelen haberler arasında.